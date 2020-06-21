Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила поступком в день отца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С днем отца! Пусть этот день будет самый лучший день для вас», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Лопес показала собственных детей, а также бывшего супруга Марка Энтони. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, как это мило», «поздравляешь бывшего? Вот это я понимаю, цивилизованный мир», «красивые, супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес скоро отметит 51 год, но выглядит при этом просто фантастически.

Звезда опубликовала новые яркие фото в своем Инстаграм. Нельзя не отметить невероятную фигуру знаменитости.

Красотка позировала, сидя в кресле. Она надела белое боди с открытой спиной и большим декольте.

Кожаные шортики обтянули ее бедра и смотрелись на теле превосходно.

Большой бюст, тонкая талия, пышные бедра и стройные ножки - Лопес выглядят фантастически.

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