Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила поступком в день отца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«С днем отца! Пусть этот день будет самый лучший день для вас», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Лопес показала собственных детей, а также бывшего супруга Марка Энтони. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Боже, как это мило», «поздравляешь бывшего? Вот это я понимаю, цивилизованный мир», «красивые, супер», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес скоро отметит 51 год, но выглядит при этом просто фантастически.
Звезда опубликовала новые яркие фото в своем Инстаграм. Нельзя не отметить невероятную фигуру знаменитости.
Красотка позировала, сидя в кресле. Она надела белое боди с открытой спиной и большим декольте.
Кожаные шортики обтянули ее бедра и смотрелись на теле превосходно.
Большой бюст, тонкая талия, пышные бедра и стройные ножки - Лопес выглядят фантастически.
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