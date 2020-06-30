Американська ікона стилю й світська левиця Кім Кардаш'ян показала неймовірну фігуру в тілесному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, опублікованому знімку Кардаш'ян постає в злегка розхристаних вигляді – волосся зірка вирішила показати без природної для себе ідеальної укладки. Фігуру знаменитості підкреслює боді тілесного кольору, через що здається, що вона просто без одягу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«До чого ж гарна», «ідеальний вигляд»,» Кім – ти супер бомба», «Краса просто топ», «дивовижно гарна», «Кім, до чого ж ти гарна – слів немає», «Боже, неперевершений стиль і відчуття естетики», - пишуть вони.

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Одні вважають Кім Кардаш'ян іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але суперечність не заважають збільшенню числа підписників на її профіль у мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий кадр, опублікований в Instagram, не став винятком, адже викликав бурю емоцій у передплатників зірки.

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