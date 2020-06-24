Известная американская модель Ким Кардашьян показала, как выглядит ее фигура

На кадрах красотка позировала в корсете телесного цвета, который придал ее фигуре идеальных изгибов. Как можно заметить Ким не любит носить белье и для этой съемки его не использовала. Кардашьян снимала себя на телефон, показывая отражение в зеркале, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто нашла это в моем телефоне, когда ездила в Лондон в прошлом году, чтобы встретиться с мистером Перлом", - написала Кардашьян.

Фанаты посмотрели видео более 4 миллионов раз и написали множество комментариев:

"Это прекрасный вид", "Ничего себе, я ненавижу себя, ложусь спать с дисморфией тела в моей голове", "Тревожно,. вот что это?", "Задыхаюсь", "Вот почему девушки страдают от образа тела, потому что такие женщины, как вы, нормализуют то, что не нормально".

Сообщалось, что американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами в одном топе.

Так, на опубликованном снимке Кардашьян позирует в окружении стилистов, демонстрируя роскошные формы в крохотном топе. При этом двое мужчин пытаются прихорошить ее перед новой фотосессией.

А на другом снимке показаны духи от Кардашьян, сделанные по аналогии ее форм. Как можно заметить, флакон сделан в достаточно пикантном виде.

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