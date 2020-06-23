Известная модель Ким Кардашьян показала необычный образ, восхитив сеть формами

На фото красотка позирует в латексных штанах, а образ дополнила топиком из сеточки. Он был настолько открыт, что декольте оказалось просто огромным. Ким покрутилась перед камерой и показала свою пышную аппетитную точку, а на другом фото - большой размер, который еле вместился в топ. Волосы звезда решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 3 миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Да, мадам Кардашьян", "Вы переиграли себя в этот раз Ким", "Превзошла саму себя", "Афродита".

Ранее мы сообщали, что американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами в одном топе.

Так, на опубликованном снимке Кардашьян позирует в окружении стилистов, демонстрируя роскошные формы в крохотном топе. При этом двое мужчин пытаются прихорошить ее перед новой фотосессией.

Сообщалось, что Ким Кардашьян покрасовалась пышной грудью в одном лифчике на домашнем фото.

На этот раз она предстала на кадре в слитном костюме, который полностью обтянул ее соблазнительные формы. Стоить отметить, что это архивный снимок.

В кадре фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра, которые в свое время ее и прославили.

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