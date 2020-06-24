Знаменитая Ким Кардашьян свела поклонников с ума новым горячим образом

Звезда американских реалити-шоу поделилась новыми кадрами в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Ким позирует в довольно необычном образе. Так, на первом кадре звезда уселась на корточки на фоне пустых белых стен. На ней розовый топ с темным узором, который выгодно подчеркивает ее пышную грудь, а также светло-бежевые штаны под кожу с характерной «ковбойской» бахромой по бокам. Звезда широко расставила ноги и небрежно положила руки на колени. Ее образ дополняет высокий хвост и сережки в виде массивных золотых колец.

Второй снимок был сделан, когда Ким выходила из комнаты. На нем звезда позирует к зрителям спиной. Ее голова полностью обрезана, а прямо в центре кадра оказалась та самая знаковая пятая точка, о которой поет в своей песне украинская певица Настя Каменских.

Поклонники Кардашьян пришли в восторг от ее образа. Всего за час пост красотки собрал более 600 тысяч лайков.

До этого мы писали, что Ким показала, как выглядит ее фигура.

На кадрах красотка позировала в корсете телесного цвета, который придал ее фигуре идеальных изгибов. Как можно заметить Ким не любит носить белье и для этой съемки его не использовала. Кардашьян снимала себя на телефон, показывая отражение в зеркале, а волосы решила оставить распущенными.

Напомним, Ким Кардашьян сбросила с себя все лишнее в спальне, личные кадры.

Как сообщала Politeka, роскошная Ким Кардашьян засветила свои спелые «дыньки» на постельном фото: такой ее еще не видели.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула свои безразмерные "шарики" латексом, в комментариях пожар.