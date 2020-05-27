Известная певица Светлана Лобода довела до слез фанатов чувственным клипом, в котором показала личные кадры

Знаменитость решила опубликовать на своей странице в социальной сети трогательные кадры, взятые из личного архива, а после представленные во время презентации ее клипа "Мой", сообщает Politeka.

Так, в этот раз артистка предстала в самых разных образах. Она появилась на кадрах и в роли будущей мамы – знаменитость позировала будучи беременной Тильдой, а также на кадрах с детьми артистки и моментах со своих концертов.

«Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом -это все, что нам необходимо», — сообщила днем ранее звезда под своим клипом.

После фанаты принялись выражать свое мнение по поводу увиденного, не обошлось и без упоминания Тилля Линдеманна, ведь фанаты уверены – мужчина отец ребенка Светланы, маленькой крошки Тильды:

«Душевный клип, когда смотрела были даже мурашки и слёзы, очень тронуло, люблю вас и желаю удачи во всём❤️», «Песня и клип суперрррр🔥👏👏👏😍 Папа Тильды оценит», «Света ты классная😘❤️», «Вы лучшая, Светлана Сергеевна!!! 💝💝💝», «Светлана вы нас балуете 😻❤️😘💔🔥🙏», «Так нежно ❤️», «Я плакала... Мне ооооочень понравился, малышка Тильда, хотелось бы и Тилля рядом😍🔥🔥🔥😘».

До этого знаменитость решила опубликовать на своей странице в социальной сети трогательные кадры со старшей дочерью Евой и, конечно же, виновницей торжества - двухлетней малышкой Тильдой, празднующей сегодня свой день рождения. Светлана поделилась милыми снимками, подогрев интригу к личности отца малышки, ведь лицо ребенка она старается не показывать.

По словам Светланы Лободы, ранее рассказывающей о своих детках, во время карантина девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления. Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.

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