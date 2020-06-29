Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода в дерзком черном мини похвасталась невероятной фигурой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Любая девочка любит, когда ее любят», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную фигуру. В руках у звезды красуется большой букет цветов. Тажке в один из снимков попала ее младшая дочь Тильда.

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любая девочка любит , когда ее любят ❤️🐺

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«Ваууу», «а мы вас любим», «лучшая», «невероятные красотка», «Моника», «супер красивая», «Королева», «какая прелесть», «очень красивая», «Малышка LO», «Да, если любовь обоюдная!», «какие ноги», - пишут ее поклонники.

Также в соцсетях отметили новый цвет волос Лободы и заверили, что без челки ей очень хорошо. 

До этого мы писали, что 37-летняя украинская певица Светлана Лобода похвасталась сюрпризом и загадала загадку.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала на крыльце большого дома (по всей видимости, ее) в соблазнительном черном наряде. На ней крохотный топ, брюки-клеш и накинутый на плечи пиджак. Невозможно не позавидовать "кубикам" Светланы, которые певица так открыто демонстрирует фанатам.

Рядом с блондинкой, позирующей на пороге, оказались две огромные корзины с пудровыми и алыми розами. Певица предложила пользователям угадать, сколько же именно цветов в каждой из них.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".