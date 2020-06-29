Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода в дерзком черном мини похвасталась невероятной фигурой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Любая девочка любит, когда ее любят», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную фигуру. В руках у звезды красуется большой букет цветов. Тажке в один из снимков попала ее младшая дочь Тильда.

«Ваууу», «а мы вас любим», «лучшая», «невероятные красотка», «Моника», «супер красивая», «Королева», «какая прелесть», «очень красивая», «Малышка LO», «Да, если любовь обоюдная!», «какие ноги», - пишут ее поклонники.

Также в соцсетях отметили новый цвет волос Лободы и заверили, что без челки ей очень хорошо.

До этого мы писали, что 37-летняя украинская певица Светлана Лобода похвасталась сюрпризом и загадала загадку.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала на крыльце большого дома (по всей видимости, ее) в соблазнительном черном наряде. На ней крохотный топ, брюки-клеш и накинутый на плечи пиджак. Невозможно не позавидовать "кубикам" Светланы, которые певица так открыто демонстрирует фанатам.

Рядом с блондинкой, позирующей на пороге, оказались две огромные корзины с пудровыми и алыми розами. Певица предложила пользователям угадать, сколько же именно цветов в каждой из них.

Напомним, что Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".