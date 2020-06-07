Знаменитая певица Светлана Лобода показала милый семейный снимок, на котором позировали ее дочери

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода крайне щепетильно оберегает свою личную жизнь. Исполнительница так и не раскрывает все тайны и не признается, кто же ее избранник и от кого у нее родилась вторая дочь - Тильда.

К счастью для многомиллионной армии поклонников Лободы, она время от времени делает фото и видео со своими дочками. В этот раз она показала их общий снимок.

Лицо полуторагодовалой Тильды звезда так и не решилась показать. Пока поклонникам остается только умиляться снимками младшей дочери Светланы со спины и наблюдать, как она растет.

На снимках девочки позируют обнявшись: старшая Ева примеряла лосины и топик, а младшая Тильда - шортики и футболку. Стоит отметить, что старшая дочь звезды растет копией своей мамы. И похоже, что девочка переняла у мамы не только красоту, но и талант к позированию.

"Со Святой Троицей !!!! такой тёплый день, жизнь продолжается...❤️", - оставила подпись-признание, написав к кадрам звезда.

Поклонники Лободы пришли в восторг от счастливых семейных фото мамы с ее сладкими девочками. Также они поинтересовались, когда Светлана покажет лицо Тильды:

"Милашки,очаровашки🤗", "Какие милахи 😍", "Очень похожа на Вас старшая дочь!", "Какие котики😍", "Какое милое фото😍❤️❤️❤️", "Боже мой, моё сердце трещит по швам🥺 какие сладкие булочки 😻", "Какая Любовь))❤️ Как хорошо , что есть старшая сестра и у них хорошая разница)))🤗".

Напомним, роковая Лобода без лифчика распахнула пиджак и вскружила голову пикантным фото.

Как сообщала Politeka, Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни.

Также Politeka писала, что чувственная Лобода засветила в зеркале свои роскошные формы.