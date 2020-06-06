Светлана Лобода порадовала самыми жаркими образами на церемонии вручения престижной премии

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, поделилась архивными кадрами своего выступления на церемонии вручения премии Муз ТВ-2019 в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Лобода призналась, что то выступление было одним из самых ярких и сложных в ее карьере, что не удивительно, ведь певице пришлось исполнить сразу несколько песен, сменив для этого много образом и хореографий.

Первым среди нарядов, в которых певица щеголяла по сцене, оказался белый свободный костюм спортивного кроя с яркой кислотно-зеленой шубой, наброшенной сверху. Свой начальный образ Лобода дополнила стильными очками.

Позже певица выступала на сцене в синем пальто, а затем в оригинальном черном боди с рукавами-фонариками и серебристыми цепочками, свисавшими с наряда.

Под конец своего грандиозного шоу Лобода переоделась в красный пиджак и стильную короткую юбку.

Звезда рассказала, что в этом номере она представила зрителям 7 песен и 6 образов.

«На каждое переодевание отводилось 15 секунд без права на ошибку, ведь прямой эфир диктует свои правила... Важно не терять ритм и сохранить энергию каждого образа, каждой песни.

Все это стало возможным только благодаря профессионализму огромной команды талантливых людей, за что им огромное спасибо!», - рассказала Лобода.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Это большой труд!! Просто огонь!! Вы невероятная крутая женщина!! И у Вас самая крутая команда!!», «Самый лучший номер за всю историю премии МУЗ-ТВ», «Вам равных нет! Это восхитительно и очень профессионально», «Несравненная!!! Неповторимая!!! Самая достойная!!», «Разорвала всех эта девочка!», - пишут люди.

Напомним, роковая Лобода без лифчика распахнула пиджак и вскружила голову пикантным фото.

Как сообщала Politeka, Лобода заставила плакать, показав кадры из личной жизни.

Также Politeka писала, что чувственная Лобода засветила в зеркале свои роскошные формы.