Красотка знает, за что ее любят

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила идеальной фигурой во время импровизированной фотосесси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Устраиваем модные показы вокруг дома и наслаждаемся солнечными семейными деньками 😍😍😍 А как провожаете первый месяц лета вы? ну и....какая?))))» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Лобода позирует в облегающих штанах и топе, демонстрируя изумительные изгибы. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Какое тело! Формы так и рвутся наружу», «красотка», «вы просто чудовищно красивы», «Оргазм для моих глаз», «бесподобная», «обалденная», «струнка как тополя», «шикарный видон», «Как всегда прекрасна😻Фигура🔥Конечно все идеальны✨», - пишут они.

До этого мы писали, что Лобода в дерзком мини показала, чем ее наградила природа.

«Любая девочка любит, когда ее любят», — коротко говорится в сообщении.

На фотографиях Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную фигуру. В руках у звезды красуется большой букет цветов. Тажке в один из снимков попала ее младшая дочь Тильда.

Напомним, что Лобода тронула до глубины души кадрами из личного архива: "Папа Тильды оценит".

Как сообщала Politeka, Лобода показала, на кого на самом деле похожи ее дети: "Какие милахи".