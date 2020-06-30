Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила идеальной фигурой во время импровизированной фотосесси
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Устраиваем модные показы вокруг дома и наслаждаемся солнечными семейными деньками 😍😍😍 А как провожаете первый месяц лета вы? ну и....какая?))))» - говорится в сообщении.
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Уточним, что на опубликованных снимках Лобода позирует в облегающих штанах и топе, демонстрируя изумительные изгибы. Это произвело фурор среди ее поклонников.
«Какое тело! Формы так и рвутся наружу», «красотка», «вы просто чудовищно красивы», «Оргазм для моих глаз», «бесподобная», «обалденная», «струнка как тополя», «шикарный видон», «Как всегда прекрасна😻Фигура🔥Конечно все идеальны✨», - пишут они.
До этого мы писали, что Лобода в дерзком мини показала, чем ее наградила природа.
«Любая девочка любит, когда ее любят», — коротко говорится в сообщении.
На фотографиях Лобода позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную фигуру. В руках у звезды красуется большой букет цветов. Тажке в один из снимков попала ее младшая дочь Тильда.
Напомним, что Лобода тронула до глубины души кадрами из личного архива: "Папа Тильды оценит".
Как сообщала Politeka, Лобода показала, на кого на самом деле похожи ее дети: "Какие милахи".