Красуня перевершила сама себе

Суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася неймовірною зовнішністю під час поїздки в авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«... Логіка приведе вас від пункту А до пункту Б. Фантазія доставить куди завгодно....», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кухар позує в прозорому вбранні, сидячи в машині. Знаменитість в якийсь момент закидає голову, демонструючи бездоганну красу.

«Гарна», «захоплююся вами!», «Вам дійсно йде цей колір волосся», «така суперова», «Ви найкрасивіша жінка», «викликайте пожежників тут вогонь!», «це точно космос», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар порадувала шанувальників яскравими світлинами з сімейного відпочинку.

Так, зірка вирішила похвалитися відпочинком на популярному столичному пляжі, куди завітала разом з подружками й чоловіком.

«Are you ready to summer? Острів запальних вечірок переїхав на Труханів і буде з нами до кінця цього літа», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кухар позує в місці з сім'єю, а також з близькими подругами.

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