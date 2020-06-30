Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, постала в спокусливому образі

Як передає Politeka.net, серію свіжих фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона була одягнена в довге біле чорне плаття. Вбрання вигідно підкреслило дивовижну фігуру актриси, її ніжні плечі і руки, які залишилися оголеними. Пікантності образу додав макіяж Куриленко – чорні довгі стрілки, які зробили акцент на очах. Волосся дівчина залишила розпущеним.

За годину пост Куриленко зібрав майже 14 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Яка ж ви красива і елегантна», «у тебе гарні ноги», «Шалено красива», «Відмінна картинка», «Приголомшливо красива серія недавніх фотографій!», «Чорний це шик», «твої очі неймовірної краси», «Ви фантастична», «Ти виглядаєш чудово», «Гарна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася гарячим фото в купальнику. Актриса позувала в рожевому ліфчику із зав'язками на потилиці. Груди красуні в купальнику трохи притиснулися і підвелися. Маленькі плавки натяглися на витончених стегнах дівчини.

Крім цього, нещодавно Куриленко опублікувала фото, на якому засвітила свою «п'яту точку» без прикрас. Видно, що актриса займається спортом, але вік бере своє.

Нагадаємо, що Куриленко спустила штани, змусивши чоловіків червоніти: «Ідеальне тіло».

Як повідомляла Politeka, Куриленко спокусила своїми засмаглими місцями в купальнику: "Ідеальна!".

Також Politeka писала, що Куриленко вразила своїм декольте на яхті: "Яка ж ви...".