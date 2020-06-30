Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, предстала в соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, серию свежих фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Она была одета в длинное обтягивающее черное платье. Наряд выгодно подчеркнул удивительную фигуру актрисы, ее нежные плечи и руки, которые остались оголенными. Пикантности образу добавил макияж Куриленко – черные длинные стрелки, которые сделали акцент на глазах. Волосы девушка оставила распущенными.

За час пост Куриленко собрал почти 14 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Какая же вы красивая и элегантная», «у тебя красивые ноги», «Безумно красивая», «Отличная картинка», «Потрясающе красивая серия недавних фотографий!», «Черный это шик», «твои глаза невероятной красоты», «Вы фантастическая», «Ты выглядишь великолепно», «Красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась горячим фото в купальнике. Актриса позировала в розовом лифчике с завязками на затылке. Грудь красотки в купальнике немного прижалась и приподнялась. Маленькие плавки натянулись на изящных бедрах девушки.

Кроме этого, недавно Куриленко опубликовала фото, на котором засветила свою «пятую точку» без прикрас. Видно, что актриса занимается спортом, но возраст берет свое.

Напомним, что Куриленко спустила штаны, заставив мужчин краснеть: «Идеальное тело».

Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила своими загорелыми местами в купальнике: "Идеальная!".

Также Politeka писала, что Куриленко впечатлила своим декольте на яхте: "Какая же вы...".