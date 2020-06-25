40-річна українська актриса Ольга Куриленко, яка стала зіркою Голівуду, показала, як ніжиться на відпочинку

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі Instagram, на якому позувала на яхті. Ольга млосно відкинула голову і закрила очі від задоволення, насолоджуючись прекрасними миттєвостями на курорті.

Куриленко з'явилася в рожевому купальнику, зеленій футболці і милому капелюшку. Примітно, що зірка не стала наносити макіяж, а ризикнула показати свою натуральну красу поблизу. Крім того, неможливо не захопитися зоною декольте красуні.

"#Ранок. #Мир #берегитесебя 🙏", - підписала кадр актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Ти така красива 😍😍😍"

"Яка гарненька😍"

"💜 притягнув себе на роботу сьогодні, але твоє фото саме так, як я себе почуваю ... Романтика... Відмінно зроблено"

"Вчора дивився фільм з Вашою участю. Чудова гра! 👏"

"Яка ж ви чарівна 🙏😍"

Раніше ми повідомляли, Куриленко ощасливила фанатів, показавши фігуру в бікіні. Дівчина виставила фото в Instagram, на якому позувала майже у весь зріст на тлі кам'яної стіни. Струнка Ольга зірвала "оплески" в коментарях.

"Закохана в цю сумку", - підписала фото знаменитість.

"Приголомшлива 👏"; "Гарна, як завжди"; "Я люблю це красиве тіло 😍"; "Краса❤️"; "Хтось побачив сумку? 😂🔥"; "А решта світу закохана в тебе ❤️", - писали вдячні шанувальники.

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