Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігурою на відпочинку

40-річна діва показала шанувальникам, як проводить суботній вихідний, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі instagram красуня опублікувала кілька знімків, на яких позує в чорному суцільному купальнику з розрізом майже до пояса, стоячи на яхті.

Зазначимо, що красуня змогла зберегти ідеальні параметри навіть після народження сина. На фото Ольга демонструє повну відсутність целюліту і зайвого жиру на стегнах, а також абсолютно плоский живіт.

Як відомо, світову славу уродженці українського Бердянська принесла роль дівчини Джеймса Бонда в «Кванті милосердя».

До свого успіху дівчина йшла дуже довго і наполегливо, почавши з модельного бізнесу. Після того, як батько пішов з сім'ї і мати, вчителька малювання, намагалася заробити зайву копійку, Ольга добре засвоїла, що таке бідність і нужда, тому мріяла отримати гарну освіту.

У 13-річному віці Ольга разом з мамою переїхала в Росію. У Москві жінка зуміла знайти високооплачувану роботу. Одного разу в столичному метро Ольгу зауважив представник модельного агентства, запропонувавши взяти участь у кастингу. Коли чоловік дізнався, що дівчинці всього 13 років, пропозицій від агентства більше не надходило.

Проте юна красуня вчепилася за цю думку і відправилася в школу моделей. Через 2 роки вона принесла в агентство Madison портфоліо, яке допомогла створити мама. Дівчину взяли на роботу. Куриленко, підписавши вигідний контракт, у 16 років відправилася в Париж.

Розуміючи, що кар'єра моделі швидкоплинна, Ольга закінчила курси акторської майстерності і вже незабаром почала з'являтися на екранах, зумівши з часом завоювати світову популярність.

Мало хто знає, що Ольга мріє заробити мільярд, щоб побудувати лікарню з найсучаснішим обладнанням, де могли б лікуватися безкоштовно. Любов до медицини у актриси спадкова: її улюблена бабуся була лікарем.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

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