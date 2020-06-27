Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігурою на відпочинку
40-річна діва показала шанувальникам, як проводить суботній вихідний, передає Politeka.net.
На своїй сторінці в соціальній мережі instagram красуня опублікувала кілька знімків, на яких позує в чорному суцільному купальнику з розрізом майже до пояса, стоячи на яхті.
Зазначимо, що красуня змогла зберегти ідеальні параметри навіть після народження сина. На фото Ольга демонструє повну відсутність целюліту і зайвого жиру на стегнах, а також абсолютно плоский живіт.
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу: "Ось це так..."
ПриватБанк не дає перевести гроші на картку, в Приват24 проблеми: «Ваші платежі можуть...»
Зірка «Сватів» Федір Добронравов отримав вбивчу звістку з Києва: що тепер буде
Грандіозне повернення коштів українцям, у Мінфіні назвали точні дати: "Якщо ви клієнт Приватбанку...."
Як відомо, світову славу уродженці українського Бердянська принесла роль дівчини Джеймса Бонда в «Кванті милосердя».
До свого успіху дівчина йшла дуже довго і наполегливо, почавши з модельного бізнесу. Після того, як батько пішов з сім'ї і мати, вчителька малювання, намагалася заробити зайву копійку, Ольга добре засвоїла, що таке бідність і нужда, тому мріяла отримати гарну освіту.
У 13-річному віці Ольга разом з мамою переїхала в Росію. У Москві жінка зуміла знайти високооплачувану роботу. Одного разу в столичному метро Ольгу зауважив представник модельного агентства, запропонувавши взяти участь у кастингу. Коли чоловік дізнався, що дівчинці всього 13 років, пропозицій від агентства більше не надходило.
Проте юна красуня вчепилася за цю думку і відправилася в школу моделей. Через 2 роки вона принесла в агентство Madison портфоліо, яке допомогла створити мама. Дівчину взяли на роботу. Куриленко, підписавши вигідний контракт, у 16 років відправилася в Париж.
Розуміючи, що кар'єра моделі швидкоплинна, Ольга закінчила курси акторської майстерності і вже незабаром почала з'являтися на екранах, зумівши з часом завоювати світову популярність.
Мало хто знає, що Ольга мріє заробити мільярд, щоб побудувати лікарню з найсучаснішим обладнанням, де могли б лікуватися безкоштовно. Любов до медицини у актриси спадкова: її улюблена бабуся була лікарем.
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко в образі русалки розбурхала видом без одягу
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко вигнулась у відвертій позі, показавши себе у всій красі