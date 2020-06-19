Всім би так виглядати в її віці

Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, з'явилася на сторінках одного з європейських журналів

Як передає Politeka.net, красуня знялася для журналу у вельми незвичайному і відвертому вигляді. Актриса була одягнена у сорочку, яку вона розстебнула, засвітивши нижню білизну і плоский животик. Але цього Куриленко здалося мало і вона спустила лосини, опустивши їх до досить пікантної зони.

За годину пост Куриленко оцінили понад 12 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ольга, я люблю тебе, вийди за мене заміж», «Неймовірна», «Ангел», «Вау», «Хороша фотографія! Мені дуже подобається!», «Шикарна», «Ідеальне тіло, незрівнянна красуня, що тут ще сказати ;)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала в пікантному вбранні без білизни. Красуня вибрала для виходу в світ сукню-бюстьє, яка оголила її плечі і зону декольте. Вона зібрала волосся, щоб зробити акцент на своїй довгій шиї.

Крім цього, нещодавно українська співачка похвалилася спекотним літнім кадром. Актриса була одягнена в мокрий купальник, в якому чудово було видно її пишні груди. Образ дівчина доповнила солом'яним капелюшком. Вона спокусливо дивилася в кадр.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко зачарувала рідкісним кадром, зробленим в Україні: «Це по-нашому».

Як повідомляла Politeka, Куриленко шокувала інтимними кадрами з молодим красенем: «Не міг відірватися від…».

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