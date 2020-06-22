Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, постала в спокусливому образі
Відома красуня опублікувала гаряче фото в купальнику, передає Politeka.net.
Ольга позувала в рожевому ліфчику з зав'язками на потилиці. Груди в верхній частині купальника трохи притиснулися і підвелася.
Маленькі плавки натяглися на красивих стегнах знаменитості.
Не можна не відзначити і стрункої талії з плоским животом у зірки. Актриса прикрила цю красу руками, але все ж важко не помітити, яка вона гарна.
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Струнку ніжку вона поставила вперед, роблячи силует ще тонше.
В руці яскрава модель тримала в'язану зелену сумочку. Також її образ доповнювали капелюшок і окуляри.
Актриса стояла біля кам'яної стіни, вона посміхалася і виглядала дуже щасливо.
"Закохана в цю сумку", - підписала фото знаменитість.
За годину пост зібрав понад 16 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі зазначили, що вони закохані в неї, а на торбу навіть не звернули уваги, адже перед ними така прекрасна жінка.
"Ось яка штучка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ольга Куриленко з'явилася в спокусливому образі. Тоненькі лямки купального вбрання ледь тримали груди зірки. Принади ледве не вивалювалися з тісного купальника, а одна з форм навіть показалася збоку.
Вузька тканина облягла красиву і струнку фігуру моделі.
Раніше ми писали, що Ольга Куриленко наділа бордовий купальник без лямок і солом'яний капелюшок. Вона була мокрою, тому її пишні груди випирали. Актриса спокусливо дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.
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