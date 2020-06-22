Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, постала в спокусливому образі 

Відома красуня опублікувала гаряче фото в купальнику, передає Politeka.net.

Ольга позувала в рожевому ліфчику з зав'язками на потилиці. Груди в верхній частині купальника трохи притиснулися і підвелася. 

Маленькі плавки натяглися на красивих стегнах знаменитості. 

Не можна не відзначити і стрункої талії з плоским животом у зірки. Актриса прикрила цю красу руками, але все ж важко не помітити, яка вона гарна. 

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Струнку ніжку вона поставила вперед, роблячи силует ще тонше. 

В руці яскрава модель тримала в'язану зелену сумочку. Також її образ доповнювали капелюшок і окуляри. 

Актриса стояла біля кам'яної стіни, вона посміхалася і виглядала дуже щасливо. 

"Закохана в цю сумку",  - підписала фото знаменитість. 

За годину пост зібрав понад 16 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі зазначили, що вони закохані в неї, а на торбу навіть не звернули уваги, адже перед ними така прекрасна жінка. 

"Ось яка штучка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ольга Куриленко з'явилася в спокусливому образі. Тоненькі лямки купального вбрання ледь тримали груди зірки. Принади ледве не вивалювалися з тісного купальника, а одна з форм навіть показалася збоку. 

Вузька тканина облягла красиву і струнку фігуру моделі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко наділа бордовий купальник без лямок і солом'яний капелюшок. Вона була мокрою, тому її пишні груди випирали. Актриса спокусливо дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко в образі русалки розбурхала видом без одягу

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