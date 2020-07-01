Курс валют в Україні 1 липня зіпсує настрій людям через те, що гривня буквально «розірве» долар і євро

Як повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк, долар голосно впаде, а євро чекають ще більш «темні часи».

Так, стодоларова купюра буде сьогодні продаватися за 2666,76 гривні. До цього вона коштувала 2669,22 гривні (-2,46 гривні). Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини робочого дня долар опустився на рівень 2666,49 за сто «вічнозелених», однак до кінця дня вирішив відіграти частину позицій.

Євро також стане «жертвою» гривні, оскільки та не залишить їй шансу: валюту будуть віддавати за курсом 2986,77 гривні, хоча добу тому вона обійшлася б у 2995 гривень (-8,23 гривні).

Водночас десять російських рублів сьогодні можна буде придбати всього за 3,8451 грн.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні може незабаром порадувати українців. Аналітики озвучили свіжі прогнози, попередивши про прийдешні зміни.

Зокрема, за прогнозом аналітика Андрія Шевчишина, гривня буде торгуватися в діапазоні 26,6-26,8 грн/$.

Аналітик Вадим Іосуб вважає, що у гривні ситуація трохи краща: готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,5-26,7 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках – приблизно 26,5-26,7 грн", – розповідає Іосуб.

Нагадаємо, НБУ спантеличив новим курсом валют, долар і євро летять в різні сторони: що буде з гривнею.

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