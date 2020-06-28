Курс доллара на следующей неделе будет стабильным, но некоторые факторы внесут свои коррективы



Такое мнение выразили эксперты в комментарии изданию "Сегодня".



Проанализировав ситуацию на рынке валют и оценив тенденции прошлых недель, они пришли к выводу, что еще ближайшие семь дней нас ждет стабильный курс.

По словам аналитика Олега Пендзина, доллар будет стоить 26,5-27 гривен.

А вот Александр Охрименко обратил внимание на влияние автоимпортеров на ситуацию в обменниках.

"Если автоимпортеры продолжат покупать валюту, плюс к ним подключатся другие поставщики зарубежных товаров, то не исключаю, что в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривни до 27 грн/доллар", - отметил эксперт.

По мнению Андрея Шевчишина, на дальнейший курс также повлияет и эпидемиологическая ситуация в стране.

"Рынок оживает и постепенно спрос на доллары растет, и тренд курса будет все ближе к 27 грн/доллар. Дополнительными дестабилизирующими факторами, которые будут ослаблять гривню, может стать стремительный рост заболеваемости и риск усиления карантина", - уверяет эксперт.

Несмотря на не очень радужные прогнозы, эксперты советуют покупать иностранную валюту, но предупреждают, что значительной прибыли вы не получите.

Продавать же валюту специалисты не рекомендуют.

Ранее, в Киевской школе экономики сделали прогноз на курс доллара в Украине.

Эксперты утверждают, что в 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5%–5,7% в годовом измерении, курс гривни к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

Также Politeka писала про рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году.



