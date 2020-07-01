Курс валют в Украине 1 июля испортит настроение людям из-за того, что гривна буквально «разорвет» доллар и евро

Как сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк, доллар громко упадет, а евро ждут еще более «темные времена».

Так, стодолларовая купюра будет сегодня продаваться за 2666,76 гривны. До этого она стоила 2669,22 гривны (-2,46 гривны). Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине рабочего дня доллар опустился на уровень 2666,49 за сто «вечнозеленых», однако к концу дня решил отыграть часть позиций.

Евро также станет «жертвой» гривны, поскольку та не оставит ей шанса: валюту будут отдавать по курсу 2986,77 гривны, хотя сутки назад она обошлась бы в 2995 гривен (-8,23 гривны).

В то же время десять российских рублей сегодня можно будет приобрести всего за 3,8451 грн.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине может вскоре порадовать украинцев. Аналитики озвучили свежие прогнозы, предупредив о грядущих переменах.

В частности, по прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, гривна будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$.

Аналитик Вадим Иосуб считает, что у гривны ситуация немного лучше: наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.

Напомним, НБУ озадачил новым курсом валют, доллар и евро летят в разные стороны: что будет с гривной.

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