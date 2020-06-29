Украинцы резко сократили количество денежных переводов из-за кризиса
Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов), сообщается на сайте Национального банка Украины.
Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.
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Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Гражданам следует платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара, чтобы те не уезжали за рубеж.
В это время правительство решает поднять минимальную зарплату в три этапа до 6 500 гривен.
По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.
Тем не менее, эксперты настроены не так оптимистично. К примеру, в апреле текущего года впервые с марта 2016 реальная зарплата украинцев уменьшилась на 0,5% г/г. Среди причин низкая деловая активность и меньший спрос на рабочую силу.
Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.
Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.
Также Politeka писала, что новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "740 гривен получат...".