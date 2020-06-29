Украинцы резко сократили количество денежных переводов из-за кризиса

Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Гражданам следует платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара, чтобы те не уезжали за рубеж.



В это время правительство решает поднять минимальную зарплату в три этапа до 6 500 гривен.

"Глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в сообщении Офиса президента.

По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

Тем не менее, эксперты настроены не так оптимистично. К примеру, в апреле текущего года впервые с марта 2016 реальная зарплата украинцев уменьшилась на 0,5% г/г. Среди причин низкая деловая активность и меньший спрос на рабочую силу.

Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.

Также Politeka писала, что новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "740 гривен получат...".