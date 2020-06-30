Курс валют в Украине 30 июня заставит побегать часть граждан, гривна неожиданно споткнется и сдаст позиции

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз регулятора, сегодня особенно больно будет тем, кто собирался приобрести евро.

Так, стодолларовую купюру сегодня можно будет приобрести за 2669,22 гривны. А вот до этого валюта стоила 2670,02 гривны (+0,8).

Абсолютно противоположным будет ситуация с евро: его можно будет купить за 29,95. Хотя до этого валюта обошлась бы вам всего в 29,9122 гривны (+0,0378).

Обратим внимание, что согласно прогнозу НБУ, в последний рабочий день, перед длинными выходными, доллар неожиданно подался вверх, сумев практически вернуться в исходное положение. Поэтому не исключено, что сегодня доллар будет расти вверх.

До этого мы писали о том, как будут работать ломбарды после 1 июля, когда вступит в силу закон о "сплите". Как известно, он разрешает им обменивать валюту.

Так, требованию к минимальному размеру капитала будет установлен в районе полумиллиона. Ключевым в законе будет защита прав граждан, которые пользуются услугами данных заведений. Кроме того, планируется расширить их возможности.

Уже с 1 июля если заемщик не может погасить долг с учетом процентов за пользование займом, то его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога. То есть, у ломбардов не может быть никаких дополнительных требований к заемщику.

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