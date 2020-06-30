Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова, яка не стала продовжувати відносини з «холостяком» Максом Михайлюком, влаштувала гарячу фотосесію

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому була в нижній білизні, передає Politeka.net. Дівчина залишилася в чорних трусиках, а від ліфчика вирішила позбутися. Щоб не бути повністю голою, вона накинула на себе шкіряну куртку. Пікантності образу додали чорні гольфи, які красуня натягнула до колін. Крім цього, дівчина була яскраво нафарбована.

За годину пост Ульянової зібрав майже 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу захоплених компліментів. Крім цього, шанувальники звернули увагу на той факт, що на пальці дівчини красується каблучка.

«Дашуля, ти суперова», «Чудова», «Гарна», «В саме серце», «Бачу кільце на пальці», «Макс багато втратив», «Занадто жарко», «Яка солодка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ульянова вже публікувала фото з цієї фотосесії. На попередньому фото вона елегантно задерла ногу практично до голови.

Як відомо, Даша Ульянова родом з Кривого Рогу. З дитинства дівчина займається гімнастикою, завдяки чому має відмінну фігуру. Зараз вона працює тренером зі стретчінгу.

Нагадаємо, що Даша з "Холостяка" стягнула бюст чорним топом і зізналася, чого хоче: "Давайте один одному...".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова здивувала видом без макіяжу і фотошопу: "Це вже зовсім...".

Також Politeka писала, що Даша Ульянова задерла ноги до стелі заради жаркого шпагату: "Вчися, Волочкова!".