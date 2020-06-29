Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова влаштувала гарячу зйомку в капронових колготках

Даша прославилася на проекті завдяки своїй ідеальній фігурі, розтяжці і дуже запам'ятовуваній зовнішності. Щоб привернути більше уваги до свого заняття спортом та історії з схудненням, дівчина вирішила влаштувати специальныхй марафон.

Схоже, підготовка до нього йде повним ходом, адже Даша вже встигла розповісти про перших правилах, трохи про догляд за собою, а також продемонструвала розтяжку в капронових колготках, топі і чорному білизна.

Нові жаркі кадри Ульянова не стала показувати відразу, але поділилася пікантними превью-відео у розділі Сторі. Схожий ролик також зірка виклала в профілі.

«Мій догляд за волоссям 👇🏽 Один з найпопулярніших питань. Звичайно, не буду приховувати, що генетика грає не останню роль і мені з нею пощастило. Але! Будь генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом.

Я п'ю вітаміни і намагаюся максимально багато їх вживати з продуктів (риба, горіхи, бобові, зелені овочі 🥬, устриці, до речі, теж корисні 😉). Вітаміни якось покажу в stories, але для кожного цей момент індивідуальний, краще проконсультуватися з фахівцями.

Намагаюся рідше сушити волосся феном, судячи по вашим частим коментарів з приводу моєї не такий укладання 😂😂, ви це помітили. (Скоро почну блокувати за образи, жартую, але це не точно). 😎

Якщо цілий день вдома, можу нанести на волосся кокосове масло. Роблю процедуру на вологі волосся. Раз на місяць роблю «щастя для волосся» - це найкраще, що зі мною траплялося. Але! Важливо знайти хорошого майстра, який завдасть на вашу голову якісний склад.

Для миття використовую тільки професійні лінійки. Ніякого массмаркета!!! З фаворитів - Kerastase. Ще одне, багато залежить від гребінця, вибирайте теж професійні, які не видирають і не ламають волосся. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Всім гарних волосся ♥️ #вашадаша», - розповіла дівчина.

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