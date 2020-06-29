Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова вразила видом без макіяжу

Красуня Даша зі стрункою фігурою запам'яталася всім саме незвичайною манерою хвалитися шпагатами і миловидним личком, з пухкими губами, які вона зробила і не приховує цього. Дівчина в цей раз показала себе в розділі Сторі відразу в двох улюблених образах.

Даша в простому тренувальному костюмі показала кадр зі зйомок і блиснула шпагатом - дівчина готується до марафону з прихильницями. А також вона показала, як виглядає її обличчя без численного макіяжу і укладок волосся.

Зазначимо, в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

"Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи більшими", - розповіла Даша.

Раніше Даша, вчора признавшаяся, що закохана, розповіла є на проекті сценарій. Багато телеглядачі не вірять, що учасниці поводяться відверто, часом їх навіть звинувачують в награності, адже дівчата виглядають скуто, наче вперше грають свою непевну роль.

А ось Даша підкреслила, що на проекті сценарію все ж немає. Всі події відбуваються природним чином. Після декількох тижнів дівчата просто звикають до камер і взагалі не звертають на техніку ніякої уваги.

"Це ж реаліті-шоу. Ми ж там не всі актори. Ніякого сценарію немає. Тут і зараз реагуєш. Ось ситуація – ось твоя реакція. Стоп камера і нас розводять з холостяком. Спілкування з ним відбувається виключно в кадрі. Немає такого, що ми спілкуємося поза кадром", – розповіла дівчина в інтерв'ю програмі TrueStory на YouTube-каналі.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".