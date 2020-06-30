Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова, которая не стала продолжать отношения с «холостяком» Максом Михайлюком, устроила горячую фотосессию

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором была в нижнем белье, передает Politeka.net. Девушка осталась в черных трусиках, а от лифчика решила избавиться. Чтобы не быть полностью голой, она накинула на себя кожаную куртку. Пикантности образу придали черные гольфы, которые красотка натянула до колен. Кроме этого, девушка была ярко накрашена.

За час пост Ульяновой собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных комплиментов. Кроме этого, поклонники обратили внимание на тот факт, что на пальце девушки красуется кольцо.

«Дашуля, ты суперовая», «Замечательная», «Красивая», «В самое сердце», «Вижу кольцо на пальце», «Макс многое потерял», «Слишком жарко», «Какая сладкая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ульянова уже публиковала фото из этой фотосессии. На предыдущем фото она элегантно задрала ногу практически до головы.

Как известно, Даша Ульянова родом из Кривого Рога. С детства девушка занимается гимнастикой, благодаря чему имеет отличную фигуру. Сейчас она работает тренером по стретчингу.

Напомним, что Даша из "Холостяка" стянула бюст черным топом и призналась, чего хочет: "Давайте друг другу...".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова удивила видом без макияжа и фотошопа: "Это уже совсем...".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова задрала ноги к потолку ради жаркого шпагата: "Учись, Волочкова!".