Найгарячіша учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова в зухвалому вбранні зібралася підвищувати "активність"

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорному топі і накинутому поверх бежевому пальто. При цьому Даша засвітила пружні принади, від яких зводить дихання.

Дівчина випрямила довге волосся й нанесла яскравий макіяж, млосно відкривши рота і кинувши інтригуючий погляд в камеру.

Ульянова активно освоює просування в соцмережах, тому вирішила привернути увагу публіки "роздачею лайків".

"ЛАЙК-ТАЙМ - мій перший ♥️ Давайте піднімемо активність один одного 😉

Я теж приймаю участь. Вибірково буду лайкати Вас ♥️", - повідомила знаменитість.

Користувачі на ура сприйняли ідею учасниці "Холостяка", підтвердивши своє бажання обмінюватися "сердечками" в коментарях, а також не забуваючи нахвалювати колишню гімнастку Дашу: "Хочу цікавих і позитивних людей 🔥"; "ти просто нереально красива😍".

Раніше ми повідомляли, Ульянова, яка є тренером зі стретчингу, вперше вирішила провести марафон "Шпагат за 30 днів".

"Ми разом потренуємося, навчимося розуміти своє тіло, попрацюємо над розтяжкою. З мене повна віддача вам, відео-тренування, прямі ефіри, подарунки 🎁 і якщо карантин дозволить - особиста зустріч. З вас участь, гарний настрій і прагнення стати краще", - поділилася подією красуня.

Дівчина супроводила анонс одним з найбільш пам'ятних моментів з "Холостяк-10" - коли вона в костюмі жінки-кішки задерла ногу на червоних шпильках, щоб закрити духовку. Вийшло по-справжньому ефектно.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".