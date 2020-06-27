Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова порадувала шанувальників новою фотосесією, в якій знялася без штанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«…саме після нашої зустрічі, я почала любити себе в кадрі🤤 саме ця дівчина бачить тебе так, як ніхто інший не бачив ) Кожне нове фото - це любов назавжди ♥️🔥 спасибі тобі , що одного разу розкріпачила Дашуху і тепер вона не соромиться фоткатися в трусах 😂 жартую )))) Дівчатка,якщо хочете зробити фотку «зло колишньому» - тоді звертайтеся до Наталі) одягненими зі зйомки ви точно не підете», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує в курточці і спідній білизні, елегантно задерши ногу практично до голови. На ногах у знаменитості видніються ботфорти.

«кайф», «Ну, реально симпатична і прикольна дівчина», «красуня», «сексуальна кішечка», «Дашуля, ти вогонь», «круто», «дуже пристрасна», «нереально красива», «вогонь!», «уххх бомба», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвалилася спокусливим фото.

«Сьогодні настрій дуже романтичне. Ловіть красиві історії кохання у фільмах, які скрасять ваш вечір ♥», - написала Ульянова.

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