21-річна модель, Міс Україна-2018 Леоніла Гузь разгорячила публіку відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному ліфчику зі схрещеними лямками попереду.

Засмагла дівчина присунула камеру впритул - даючи можливість фанатам насолодитися пружними принадами без перешкод.

Леоніла розпустила волосся, ефектно уклавши їх на плече, а також показала свою природну красу, не користуючись косметикою.

"Здрастуйте 😈", - коротко підписала Леоніла це спекотне фото, додавши в кінці красномовний смайлик.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"привіт янгольський Водолейчику😇😜. Рівного загару тобі!"

"Просто приголомшливо красиво!🔥🔥🔥"

"Привіт прекрасна леді 🌷"

Раніше ми повідомляли, Гузь потрясла фото з гарячою подружкою. Модель в кадрі виглядала набагато скромніше, ніж дівчина поруч з нею. Так, на "Міс Україна" були коротенькі джинсові шортики, але при цьому білий топ, який повністю прикривав груди, а також легкий піджак молочного відтінку. На відміну від Гузь, подружка без тіні збентеження виставила на показ пишний бюст в корсеті з величезним бантом на талії.

"О!!! Так це ж відома ескортниця🔥🔥🔥 навіщо поряд з такими тусуватися і псувати собі репутацію???😢"; "Дуже мило💕"; "Класна штучка і шикарні груди 🥰😍", - відреагували користувачі.

Також ми розповідали, Леоніла полонила ніжним образом нареченої - принаймні, сама дівчина заговорила про це в підписі до фото, опублікованому в Instagram. Модель позувала в рожевій сукні з ефектною зоною декольте.

"Моя наречена, ти моя наречена 😂", - підписаний кадр.

"Вогонь🔥"; "🔥❤️😍Красуня"; "сукня трохи сповзла"; "ти заслуговуєш всього найкращого❤️😍", - коментували в мережі.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».

Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити у зовнішності: «Боже, навіщо?».