Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд вразила досконалостями своїх принад у тісній білизні

Зірка опублікувала новий знімок в чорному мереживі, повідомляє Politeka.net. В цей раз в сторіз з'явилося фото, де модель показала себе крупним планом.

Ебі з'явилася в чорній мереживній білизні з лямками, які підкреслили об'ємні груди. Тонка тканина обплела великі розміри моделі, закріпившись вгорі. Бретелька натягнулася на плечі під вагою великих принад.

Крізь прозоре мереживо ледь не виднілося найінтимніше.

Зірка нахилилася до камери, подивившись в камеру великими зеленими очима.

Краса її рис обличчя підкреслені косметикою. Довгі вії й темні тіні на повіках, пухкі губи в ніжній помаді - все це виглядає ідеально.

Також не можна відірватися від довгого, майже шовкового, волосся. Загалом образ вийшов чудовим: "Ну, як же гаряче".

Як виявилося, модель зробила репост поста зі своєю фан-сторінки.

"Я люблю цю жінку дуже сильно. Вона така красива", - підписане фото.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позує з розкритим халатом, демонструючи білизну тілесного кольору. Спершу навіть може здатися, що вона гола, хоча це не так.

Форми і струнка фігура викликають тільки захоплення.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд сиділа спиною до фотографа, прикривши великі груди руками в рукавичках.

Чорні колготки в сіточку і зі стразами обтягнули стрункі ніжки і красиві стегна Ебі. Безсоромна зірка під колготками була без білизни.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд позувала в сітчастих панчохах без білизни, прикривши пишні форми одними пончиками.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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