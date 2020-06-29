Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя и подружку, порадовав фанатов

На фото подруга Насти показала себя в штанах и миниатюрном топе, который почти ничего не прикрыл. Образ девушка дополнила рубашкой, которую расстегнула, и модными очками. Красотка позировала на фоне кирпичной колонны, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже Настя показала себя в майке и без белья. Девушка не обратила внимание, что кое что торчит из-под тонкой ткани и позировала не стесняясь.

"Девочки", - подписала Ивлеева фото.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я бы такими когтями случайно прибила мужа во сне", "Пушка", "Привет, Настя", "Заметь, пожалуйста, ты лучшая", "Невероятная красотка", "А акцент ведь на геопозицию сделан?", "Грудь висит", "Как торчат", "Жестко", "лифчик не был бы лишним".

Сообщалось, что известная телеведущая Настя Ивлеева поделилась забавным видео, на котором она пытается натянуть на себя любимые лосины.

На видео Ивлеева в одном черном боди пытается натянуть на себя узкие лосины. Ведущей это дается с большим трудом: в процессе она падает на спину и отчаянно машет ногами.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини

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