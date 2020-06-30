Ані Лорак запалила на гучній вечірці серед зірок російського шоу-бізнесу

У понеділок, 29 червня, у сина Філіпа Кіркорова, Мартіна, був день народження — хлопчикові виповнилося вісім років. На честь сина артист влаштував гучне свято на свіжому повітрі. В Instagram Кіркоров показав нові кадри святкування, передає Politeka.net.

На березі річки поставили столи, а простір навколо них оформили в стилі "Зоряних воєн" (Star Wars). Ані Лорак, Яна Рудковська, Сергій Лазарєв, Юлія Барановська, Тіматі та інші зірки були запрошені на свято разом зі своїми дітьми.

Мартін приймав подарунки в костюмі Дарта Вейдера, в інших персонажів зі знаменитої кіносаги були одягнені аніматори, развлекавшие дітей на святкуванні його дня народження.

У натовпі гостей молодшого віку можна було помітити сина Яни Рудковської та Євгенія Плющенка, дочка Ліза, дочка Ані Лорак, дітей Анастасії Стоцької, сина Сергія Лазарєва.

Зазначимо, опублікованих Кіркоровим кадрах можна помітити, що Лорак сидить за столом поруч з Сергій Лазоревым, з яким їй приписують роман.

«Філіп, ви найкращий тато! Здоров'я і щастя вашій родині на довгі роки!», «самий душевний свято 2020!», «Які ви всі красиві», - активно коментують свято в мережі.

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