Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал свою возлюбленную

В соцсети Мурат Налчаджиоглу поделился кадрами, как его поздравляют с днем рождения.

Экс-супруг Ани Лорак похвастался полученными подарками. Особое внимание бизнесмен уделил торту с надписью «С днем рождения, любимый». Оказалось, что десерт заказала новая избранница Мурата.

Также девушка по имени Лилия преподнесла имениннику фотохолст.

Отметим, что об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом и дает мастер-классы по макияжу. Как предположили подписчики бывшего мужа Ани Лорак, пара встречается не первый месяц, но о своих отношениях они решили заявить только сейчас.

К слову, совсем недавно Налчаджиоглу признавался, что влюблен в 24-летнюю Самию Ахметову. Однако этот роман продлился недолго.

«Жизнь становится реальной и удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же самое с тобой, те же шаги в будущее», — говорил экс-супруг Каролины.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

В браке у них родилась дочь София, которая праздновала свой день рождения 10 июня. В 2020 году ей исполнилось 9 лет.

«С Днем Рождения, Моя Любовь, 9 лет, маленькая девочка становится Леди. Слава Богу, будь здорова, счастлива и успешная. Моя бесконечная любовь», - сделал пост Мурат.

Напомним, Ани Лорак жестко отомстила Мурату за измены, последняя связь разорвана: "Лишила его..."

Как сообщала Politeka, всплыла настоящая причина развода Ани Лорак с Муратом: как у Гагариной, «толка не будет».

Также Politeka писала, что бывший муж Лорак засветился в компании жгучих красоток, топ-любимиц турка.