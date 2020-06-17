Знаменитая артистка Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу уже давно в разводе, и у каждого из них началась новая жизнь

Певица уже несколько месяцев находится в отношениях с молодым продюсером BlackStar Егором Глебом, а вот Мурат, которому ранее какое-то время приписывали отношения с Яной Беляевой, начал отношения с новой девушкой, засветившись с ней во время вечеринки.

Мурат Налчаджиоглу не стал подтверждать новые отношения, но также и раскрывать личность девушки не захотел. Впрочем, немногим позже он сам отметил её в Стори, раскрыв всю правду немногим позже.

В соцсети Мурат Налчаджиоглу поделился кадрами, как его поздравляют с днем рождения. Особое внимание бизнесмен уделил торту с надписью «С днем рождения, любимый». Оказалось, что десерт заказала новая избранница Мурата.

Об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом в Киеве и дает мастер-классы по макияжу, у девушки есть маленькая дочь. При этом в отношениях с Муратом она совсем недавно. В сети уже успели отметить – Лилия очень похожа с бывшей женой Мурата Ани Лорак.

В свою очередь Ани Лорак после того, как публично объявила о своих отношениях, принялась снова их скрывать. Стоит отметить, после того, как звезда развелась с Муратом Налчаджиоглу, она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. Также и в новых отношениях – получив волну критики в адрес Егора Глеба, Каролина прекратила публиковать совместные фото. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов.

И лишь на дне рождения Сони – единственной и любимой дочери Каролины пользователям сети удалось углядеть возлюбленного певицы, наблюдающего за счастливой девочкой с мамой и стоящего чуть позади. Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальные сети.

Как оказывается, несмотря на все слухи, Каролина по-прежнему состоит в любовных отношения с саунд-продюсером Егором Глебом, тогда как Каролине уже начали приписывать роман с Сергеем Лазаревым, который также присутствовал на празднике и с котором звезда с удовольствием она делала много счастливых фото.

Напомним, бывший муж Ани Лорак показал новую любовницу-киевлянку, личные фото.

Как сообщала Politeka, стройная Лорак показала идеально похудевшую фигуру: "Лучше любовницы Мурата".

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