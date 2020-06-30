Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как делать настоящую карбонару

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар поделился рецептом, а также кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Оказывается, все куда проще, - и настоящая итальянская паста с беконом порадует вас и ваших близких.

"Эта паста покорила миллиарды людей и теперь пришла ваша очередь! Ну нельзя сейчас в Италию, и ничего! Италия уже у вас на кухне! Мой любимый рецепт карбонары ♥", - поделился Эктор.

Вам потребуются такие ингредиенты:

• панчетта 40 грамм на 1 порцию (мясной продукт итальянской кухни, представляет собой большой жирный кусок свиной грудинки, вяленый в соли, специях и травах)

• яйца (1 желток на одну порцию) + 1 желток ко всему количеству

• черный перец

• паста спагетти

• сыр Пекорино Романо 30 грамм на 1 порцию

Способ приготовления:

1. Обжарьте панчетту

2. Взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец

3. Смешайте с обжаренной панчеттой

4. Отварите пасту

5. Оставьте немного воды из-под пасты для соуса

6. Выложите пасту в сковороду, где была обжарена панчетта и добавьте весь соус, а также немного воды из-под пасты

7. Подавайте, украсив сыром Пекорино

Пользователи удивились, что в рецепте Хименеса-Браво нет сливок, а также похвалили за труды:

"А я всегда со сливками делала😂, спасибо огромное за рецепт! Самый лучший повар в мире! 🤗" - "это самая настоящая карбонара)) без сливок и сливочного масла. Можете прочитать в Википедии"

"Вкусняшка👏"

"Как аппетитно👍🤗"

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