Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как делать настоящую карбонару
Как передает Politeka.net, прославленный кулинар поделился рецептом, а также кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Оказывается, все куда проще, - и настоящая итальянская паста с беконом порадует вас и ваших близких.
"Эта паста покорила миллиарды людей и теперь пришла ваша очередь! Ну нельзя сейчас в Италию, и ничего! Италия уже у вас на кухне! Мой любимый рецепт карбонары ♥", - поделился Эктор.
Вам потребуются такие ингредиенты:
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• панчетта 40 грамм на 1 порцию (мясной продукт итальянской кухни, представляет собой большой жирный кусок свиной грудинки, вяленый в соли, специях и травах)
• яйца (1 желток на одну порцию) + 1 желток ко всему количеству
• черный перец
• паста спагетти
• сыр Пекорино Романо 30 грамм на 1 порцию
Способ приготовления:
1. Обжарьте панчетту
2. Взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец
3. Смешайте с обжаренной панчеттой
4. Отварите пасту
5. Оставьте немного воды из-под пасты для соуса
6. Выложите пасту в сковороду, где была обжарена панчетта и добавьте весь соус, а также немного воды из-под пасты
7. Подавайте, украсив сыром Пекорино
Пользователи удивились, что в рецепте Хименеса-Браво нет сливок, а также похвалили за труды:
"А я всегда со сливками делала😂, спасибо огромное за рецепт! Самый лучший повар в мире! 🤗" - "это самая настоящая карбонара)) без сливок и сливочного масла. Можете прочитать в Википедии"
"Вкусняшка👏"
"Как аппетитно👍🤗"
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл секрет оригинальной блюда из баклажанов.
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