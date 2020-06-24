Скандальна російська актриса Христина Асмус, яка нібито розлучилася зі своїм коханим Гаріком Харламовим, гнівно звернулася до своїх недоброзичливців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Звичайно, було очевидно, що більшість коментарів будуть містити слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковський, «передбачувано», «була з ним тільки з-за грошей», «зробіть ДНК-тест на батьківство» і т. д. 😂 Обожнюю диванні теорії змови, скандали, інтриги, розслідування», - сказала вона.

Водночас Асмус уточнила, що не має наміру переривати «творчість» своїх шанувальників.

«Всі ви знаєте і все те, що ви бачите. Хто якою насправді, в чому причина і хто з нас саме подав на розлучення 🤔 Ок, не буду забирати у вас мікрофон)) Займайтеся творчістю», - підкреслила вона.

Уточнимо, що частина прихильників досі думає, що вона розлучається з Харламовим, хоча кількома годинами раніше з'явилася інформація про те, що це розіграш. Актрисі побажали бути стійкою та сильною, щоб нібито пережити цей важкий момент.

До цього ми писали, що розлучення популярної російської пари Христини Асмус і Гаріка Харламова виявився грандіозною брехнею.

Про це розповів провідний Comment Out Володимир Марконі.

«Це було синхронне завдання, яке потрібно було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але в цей раз ми вирішили, що вони повинні виконати одне покарання на двох. Як ви бачите по тексту, і у Гаріка, і у Христини все збігається слово в слово. Цей текст з картки», - зазначив він.

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.

А ще Politeka писала, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

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