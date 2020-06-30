Курс долара в Україні може незабаром порадувати українців
озвучили Аналітики свіжі прогнози, попередивши про прийдешні зміни, пише «Оглядач».
зокрема, за прогнозом аналітика Андрія Шевчишина, гривня буде торгуватися в діапазоні 26,6-26,8 грн/$.
Аналітик Вадим Иосуб вважає, що у гривні ситуація трохи краща: готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,5-26,7 грн/$.
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"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках – приблизно 26,5-26,7 грн", – розповідає Иосуб.
Тим часом, на 30 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Проте навіть якщо гривня найближчим часом зміцниться, то радіти довго навряд чи вийде. Експерти не виключають, що вже до кінця вересня курс долара поповзе вгору до позначки в 27-28 грн/$.
Крім того, експерти попереджають і про зниження доходів. Якщо зараз середня зарплата становить 10400 гривень, то вже восени дохід може впасти до 9500 гривень. Головна причина - наслідки епідемії і карантину
Нагадаємо, НБУ спантеличив новим курсом валют, долар і євро летять в різні сторони: що буде з гривнею.
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