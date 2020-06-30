Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала, як готується до виступу

На кадрах Тетяна показує у вільному плаття і прозорому шарфі, який затягує і поправляє на шиї. Кравченко морально підготувалася і зібралася вийти на сцену, після чого відео обірвалося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фан-спільноти.

"«Життя артиста дуже стрімке.» — Тетяна Кравченко", - написав адміністратор.

Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч лайків і написали коментарі під кадрами:

"Просто супер жінка", "Роль Валентини "Свати" це супер ! Ви Тетяна - народна і заслужена актриса !!!! Ви наша!", "ви просто, чудова актриса! Вже не знаю, скільки переглянула, "Сватів"! Кожен день дивлюся не можу відірватися! Обожнюю,вас і всіх інших акторів! І сам серіал!", "Чудове відео, шановна Тетяна! Настрій, концентрація, душевна краса, трепет... Успіхів!!!", "Великого творчого довголіття і здоров'я ! Ви найчарівніша ,приваблива і щира жінка . Вашій родині пощастило !", "Чудова".

Повідомлялося, що відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала незвичайний образ.

На фото Кравченко позує в червоній формі продавщиці, позуючи за прилавком. Тетяна доповнила образ біло-блакитним кокошником, який красувався у неї на голові.

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