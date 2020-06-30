Співачці є, що показати

29-річна українська співачка Соня Кей, племінниця артистки Софії Ротару, розбурхала романтичним образом в яскравому сарафані

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сарафані на тонких лямках строкатого забарвлення, що відкрив дивовижний вид на її чарівну зону декольте. Соня плавно йде до камери, ніжно доторкнувшись до волосся, при цьому красуня не зводить пильного погляду з об'єктива.

"Доброго дня 🤍", - побажала починаюча співачка.

Користувачі засипали дівчину компліментами:

"Класно виглядаєш❤️"

"Магічні очі😍"

"Красуня👌😉"

"І тобі Сонечка вдалого дня та чудового настрою"

"Ти така мила, що я не можу відірвати очей👍❤️😍💋"

Раніше ми повідомляли, Соня, яка нещодавно вийшла заміж, ділиться знімками медового місяця, змушуючи публіку заздрити. Так, на одному з останніх кадрів спокусниця вляглася в томній позі, повернувшись до камери засмаглими "булочками".

"Заслужене право трохи подрейфувати у власне задоволення 👍"; "Дуже класно❤️"; "Красуня!!!", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, обранцем співачки став голкіпер херсонського "Дніпра" та національної збірної України з хокею Олег Петров. Від пишного свята молодята відмовилися, оскільки 24 березня помер батько дівчини.

Скромну церемонію провели 7 червня в колі рідних і близьких. На весіллі була присутня Софія Ротару з сім'єю. Всього було 14 гостей. Після весілля молодята вирушили на медовий місяць в Буковель.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару без білизни показала, що підкорила чоловіка-хокеїста: "Справжня принцеса".

Також Politeka писала, що племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.