Мати популярної співачки Світлани Лободи Наталя поділилася фотографіями з весілля доньки

Як передає Politeka.net, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото щаслива Лобода позувала зі своїм чоловіком, 30-річним бізнесменом Артемом.

«У цей щасливий і найсвітліший день у вашому житті, в день річниці весілля, хочу побажати невичерпної віри один в одного! Нехай всі побутові і матеріальні проблеми не встануть у вас на шляху!», - написала жінка вітання для своєї молодшої дочки Ксенії, яка рік тому вийшла заміж.

У коментарях у Наталії стали писати компліменти цій чудовій парі.

«Здоров'я і благополуччя», «Як красиво, щасливі люди! багато, багато їм діточок!», «Як же швидко летить час», «Ви такі тут - справжні) приємне фото, без пафосу, просто прості і щасливі люди», - пишуть користувачі мережі.

Сама Ксенія на своїй сторінці в Instagram теж згадала про річницю.

«Нашій сім'ї вже рік. Це тільки початок всього чудового, що нас з тобою чекає попереду. Удвох ми зможемо все», - написала молодша сестра співачки.

За день її фото зібрало більше 2 тисяч лайків. В коментарях люди почали вітати молоду сім'ю.

«Найкрасивіша пара. Будьте як очі і руки. Коли очі плачуть, руки витирають, коли рукам боляче, очі плачуть», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Лобода з новою зачіскою зворушила рідкісним кадром з дочкою: "Будь-яка дівчинка любить, коли...".

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