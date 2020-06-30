Мать популярной певицы Светланы Лободы Наталья поделилась фотографиями со свадьбы дочки
Как передает Politeka.net, фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото счастливая Лобода позировала со своим мужем, 30-летним бизнесменом Артемом.
«В этот счастливый и самый светлый день вашей жизни, в день годовщины свадьбы, хочу пожелать неиссякаемой веры друг в друга! Пусть все бытовые и материальные проблемы не встанут у вас на пути!», - написала женщина поздравление для своей младшей дочки Ксении, которая год назад вышла замуж.
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В комментариях у Натальи стали писать комплименты этой чудесной паре.
«Здоровья и благополучия», «Как красиво, счастливые люди! много, много им детишек!», «Как же быстро летит время», «Вы такие здесь - настоящие) приятное фото, без пафоса, просто простые и счастливые люди», - пишут пользователи сети.
Сама Ксения на своей странице в Инстаграм тоже вспомнила о годовщине.
«Нашей семье уже год. Это только начало всего замечательного, что нас ещё с тобой ждёт впереди. Вдвоём мы сможем все», - написала младшая сестра певицы.
За день ее фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях люди стали поздравлять молодую семью.
«Самая красивая пара. Будьте как глаза и руки. Когда глаза плачут, руки вытирают, когда рукам больно, глаза плачут», - пишут люди.
Напомним, что Лобода с новой прической растрогала редким кадром с дочерью: "Любая девочка любит, когда...".
Как сообщала Politeka, Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге: "Это нечто!".
Также Politeka писала, что Лобода показала топ соблазнительных поз в спальне: даже Наташа Королева оценила.