Популярна співачка Світлана Лобода похвалилася новим спокусливим нарядом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала серію фотографій на своїй сторінці в Inctagram.

Знаменитість позує в спальні, примірявши досить экстравагантнй образ. Вона взула сірі обтягуючі штани з рельєфними смугами і ще більш тісний топ, прозора половина якого вигідно підкреслила бюст співачки. На поясі у Світлани красується широкий ремінь з золотистою буквою "В". Образ знаменитості довершила напівпрозора чорна накидка з білими крапками-сузір'ями.

до того Ж, Лобода бере спокусливі пози перед ліжком. Співачка навіть поцікавилася у шанувальників, в якій з них вона виглядає найкраще. Користувачі соцмережі не змусили себе довго просити й висловили свої враження у коментарях, навіть Наташа Корольова поставила лайк:

"Загадково-сексуальна🔥"; "Всі три🔥🔥🔥, особливо 2 ( ця усмішка)💖😍😘"; "Шикарна 😍."; "Чарівна як завжди❤️❤️❤️"; "Богиня"; "Красоточка звичайно 💋🍓! Пояс супер ! Цікаво, який бренд ? 😍❤️".

Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".

Також Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальним тілом і показала свої найспекотніші образи на сцені: "Розірвала всіх".