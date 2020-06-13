Популярна виконавиця Світлана Лобода вразила схожістю з матір'ю в новій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Мої улюблені дівчинки ❤️ Завжди в моєму серці. Нікому і ніколи не дам їх в образу», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Лобода позує спершу з сестрою Ксенією, а потім з мамою Наталею. Схожість зірки з матір'ю не пройшло повз її шанувальників.
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«Як можна бути такою шикарною», «як дві краплі! З мамою неймовірно схожі», «боже, Як роздрукували на принтері. Світла, ти копія мама», «які гарні», «неймовірні», «Красуні наші», «красиві – слів немає», - пишуть вони.
До цього ми писали, що популярна співачка Світлана Лобода порадувала новим образом і поділилася планами на майбутнє.
Знаменитість опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Вона повідомила шанувальникам, що їй знову почали дзвонити після тривалого карантину. Ймовірно, Світлана Лобода зовсім скоро почне готуватися до нових концертів, а поки вирішила відпочити.
"Телефон пожвавився ) ми повертаємося до життя!!!😁
хто знає яка країна сама безпечна для відпочинку зараз?", - поцікавилася співачка в описі.
Нагадаємо, що Лобода змусила плакати, показавши кадри з особистого життя: "Тато Тільди оцінить".
Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".
Також Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальним тілом і показала свої найспекотніші образи на сцені: "Розірвала всіх".