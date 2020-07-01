Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе, погравши перед камерою
На кадрах Сьюзі показує досить близько, демонструючи пишні груди в білому топі. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям і гралася перед об'єктивом. Дівчина показувала язик і трясла своєю гордістю, поки камера була включена. Кортес вдалося зробити відео жарким і гарячим, адже на ньому можна легко оцінити пишні груди зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку", - підписала кадри Кортес.
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Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Доброго ранку, добре спала?", "Яка вибухова красуня", "Доброго ранку, прекрасна принцеса", "Чистий гарячий сервіс, але тільки платний", "Привіт, добрий день красуня", "Чудова Сьюзі", "Дуже смачна".
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На кадрі знаменита модель з'явилася в мереживній білизні, яке дало можливість розглянути її непристойні місця в деталях.
Мініатюрний бюстгальтер (якщо його можна так назвати) тільки тоненькими ниточками зміг захистити від стороннього погляду її груди.
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