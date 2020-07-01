Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя, поиграв перед камерой

На кадрах Сьюзи показывает довольно близко, демонстрируя пышную грудь в белом топе. Красотка дополнила образ распущенными волосами и игралась перед объективом. Девушка показывала язык и трясла своей гордостью, пока камера была включена. Кортес удалось сделать видео жарким и горячим, ведь на нем можно легко оценить пышную грудь звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - подписала кадры Кортес.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Доброе утро, хорошо спала?", "Какая взрывная красотка", "Доброе утро, прекрасная принцесса", "Чистый горячий сервис, но только платный", "Привет, добрый день красавица", "Замечательная Сьюзи", "Очень вкусная".

Ранее мы сообщали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.

На кадре знаменитая модель предстала в кружевном белье, которое дало возможность рассмотреть ее неприличные места в деталях.

Миниатюрный бюстгальтер (если его можно так назвать) только тоненькими ниточками смог защитить от постороннего взора ее грудь.

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