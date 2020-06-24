Модель Сьюзи Кортез, которая является победительницей конкурса «Самые красивые ягодицы в мире», похвасталась роскошной гордостью в дерзком мини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на кадрах модель позирует в крохотном топе и шортах, исполняя на камеру тверк под красивую музыку.
«Танцую», - коротко говорится в подписи.
А на других кадрах Кортез позирует в футболке футбольной команды с надписью «Месси» и стрингах. Уточним, что звезда восхищается этим футболистом, и даже набила тату с его лицом на интимном месте.
С выплатами пенсий будут проблемы, в Кабмине решили признаться: к чему готовиться украинцам
В ПриватБанке объявили о новых правилах, которые коснутся платежей и карточек: "Как минимум 1500 гривен..."
Опухшая Наташа Королева ошарашила видом в прозрачной кофточке: Тарзан любит и такой
Масштабная облава ждет получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
«Самый сок видон», «это просто что-то с чем-то. Супер», «божественные формы – хочу такие же», «ты просто прелесть», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как выглядит ее подкачанное тело.
На фото Сьюзи позирует в военных шортиках и миниатюрном топе оранжевого цвета. Красотка показала себя после занятия в спортзале, судя по фото. Образ Кортес дополнила белыми кроссовками, а сама стояла в профиль к объективу камеры, снимая себя на телефон и демонстрируя рельефное тело.
"Преодоление никогда не сдается", - написала Сьюзи под фото.
Фанаты написали множество комментариев и поставили тысячи лайков.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оседлала спинку кровати, сняв белье
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в одних сапогах показала свой стыд