Красотка превзошла сама себя

Модель Сьюзи Кортез, которая является победительницей конкурса «Самые красивые ягодицы в мире», похвасталась роскошной гордостью в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на кадрах модель позирует в крохотном топе и шортах, исполняя на камеру тверк под красивую музыку.

«Танцую», - коротко говорится в подписи.

А на других кадрах Кортез позирует в футболке футбольной команды с надписью «Месси» и стрингах. Уточним, что звезда восхищается этим футболистом, и даже набила тату с его лицом на интимном месте.

«Самый сок видон», «это просто что-то с чем-то. Супер», «божественные формы – хочу такие же», «ты просто прелесть», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как выглядит ее подкачанное тело.

На фото Сьюзи позирует в военных шортиках и миниатюрном топе оранжевого цвета. Красотка показала себя после занятия в спортзале, судя по фото. Образ Кортес дополнила белыми кроссовками, а сама стояла в профиль к объективу камеры, снимая себя на телефон и демонстрируя рельефное тело.

"Преодоление никогда не сдается", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты написали множество комментариев и поставили тысячи лайков.

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