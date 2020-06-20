29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Всемирно известная модель довольно часто публикует все более пикантные кадры в соцсетях.

Поклонница ню фотосессий буквально заваливает своих поклонников горячими снимками и, судя по-последнему, не собирается останавливаться.

На кадре Сьюзи предстала в невероятно откровенном купальнике, которые почти не скрывал все тайные места модели - узкие белые ниточки лишь самую малость покрывали ее соблазнительные формы.

Ну а поза Сьюзи заслуживает отдельной похвалы - расставив ноги, отменным ракурсом она заставила мужскую половину (а может и женскую) фантазировать о неприличном.

Также в подписи к посту Сьюзи предупредила, что если вы хотите увидеть больше, то нужно оформить подписку на приватную платформу, где она показывает все без цензуры.

Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортес обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.

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