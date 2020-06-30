В родині співака Миколи Баскова сталася трагедія рівно рік тому

В цей день 2019 року пішов з життя батько артиста. Сьогодні Басков в Instagram поділився зі своїми читачами спогадами про батька і опублікував фотографії з сімейного архіву, в тому числі і знімок могили, передає Рoliteka.net.

Басков описа батька як відмінного сім'янина, люблячого батька і турботливого чоловіка.

«Він був кращим чоловіком і батьком на світі. Він так багато дав мені уваги, турботи, підтримки. Скільки я себе пам'ятаю, він завжди був зі мною, на моїй стороні, за мене. Я завжди міг на нього розраховувати, завжди міг розповісти йому все, як є — і добре, і не дуже. Завжди міг отримати пораду, будь-яку допомогу. Він був опорою нашої сім'ї, тилом, кам'яною стіною. Він приклад глави сім'ї у всіх розуміннях цього слова. І довгі роки він любив одну єдину жінку — мою маму, він проніс цю неймовірної сили любов через усе своє життя і до останнього дня», - написав співак.

Він додав, що батько назавжди залишиться для нього прикладом для наслідування.

Я безмежно вдячний йому за все. Мені є чому в нього вчитися. Я пишаюся своїм батьком. Намагаюся бути гідним його сином. Пам'ятаю. Люблю безмірно. Він завжди у наших думках і молитвах. Назавжди з нами і в пам'яті друзів і близьких», — написав співак.

«Царство небесне Віктору Володимировичу🙏🙏🙏 Завжди будемо пам'ятати🙏🙏🙏Світла Вічна пам'ять», «Світла пам'ять Віктору Володимировичу», «Земля пухом», «Сумуємо, пам'ятаємо і любимо», - пишуть в Мережі.

Підтримують Баскова численні зірки шоу-бізнесу. Серед тих, хто відреагував на зворушливий пост Баскова і актриса Евеліна Бледанс. «Миколка», - написала вона.

«Світла пам'ять», - написала Світлана Лобода.

Нагадаємо, батько Баскова помер у віці 67 років. Про трагедію артист дізнався за кілька хвилин до виходу на сцену під час закриття Друге Європейських ігор, які проходили в Мінську.

Похорон Віктора Баскова пройшли в закритому режимі. Тоді співак заявив, що сім'я повинна пережити трагедію без сторонніх. Він на деякий час відмовився від будь-яких коментарів і навіть перестав вести сторінку у соцмережі.

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