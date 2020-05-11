Известный российский композитор Анатолий Зубков, который писал песни для Аллы Пугачевой, рассказал о масштабном скандале между звездами первой величины

Он вспомнил историю, которая приключилась на сольном концерте певицы Жасмин. Скандал разразился из-за проблем с коммуникацией авторов песни «Любовь». Зубков признался, что его соавтор подарил песню Николаю Баскову, не предупредив его об этом. Он же, в свою очередь, подписал договор с Жасмин для дуэта с Филиппом Киркоровым.

Вплоть до сольного концерта Жасмин проблему не смогли решить, в результате чего Басков прямо на концерте услышал, как Киркоров поет эту песню с артисткой.

«Вдруг Басков слышит песню «Любовь», которую исполняли Киркоров и Жасмин. Был жуткий скандал, так как Николай уже записал эту песню с Софией Ротару. Они планировали ее отдать в эфир, делая на нее большую ставку, называли второй «Лавандой». Коля очень долго обижался на меня», - рассказывает композитор.

По его словам, со временем артист его все таки простил. Через несколько лет после инцидента они смогли помириться. Зубков также признался, что в мир шоу-бизнеса смог попасть благодаря сотрудничеству с Пугачевой. Ее он назвал человеком прямолинейным.

Напомним, что Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Киркоров не выдержал и раскрыл правду о страшной болезни: «Берегите себя и своих близких».

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