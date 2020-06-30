Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як проводить час зі своїм коханим

Красуня нерідко публікує жаркі фото у своєму Instagram і неодноразово показувала свого бойфренда, пише Politeka.net. Цього разу солодка парочка влаштувала собі романтичну зустріч на яхті.

Модель зробила собі грайливий хвостик, а також одягла окуляри від сонця.

Калпо відпочивала в білому купальнику, ліфчик якого натягнувся на грудях і підкреслив їх об'єми. Пікантний розріз посередині надав образу ще більшої привабливості. Плавки трималися на тоненьких бретельках, не прикриваючи нічого зайвого.

Красуня одягла яскраву сорочку, мабуть, щоб не згоріти на сонці.

Крім довгих ніг і красивих грудей, не можна не звернути уваги на сталевий прес моделі. Живіт Міс Всесвіту напружився і вона посвітила кубиками.

Молодий чоловік, з яким Олівія цілувалася, також виглядав відмінно.

"Ти завоював мене смаженим курячим сендвічем ❤️🥪", - написала Калпо.

За 10 годин пост зібрав понад 170 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Олівія Калпо відпочивала з друзями і вирішила вдосталь навеселитися. Модель з'явилася в топі на тонких бретельках, з декольте і великими вирізами з боків.

Зірка на відео підстрибувала, рухала стегнами і навіть станцювала тверк. Вона посміхалася і виглядала щасливою та задоволеною.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в білій сукні в підлогу. Модель граціозно розмістилася зверху дивана, а образ доповнила шикарною зачіскою. Можна легко помітити, що під нарядом у дівчини нічого немає.

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